Mathieu van der Poel s'impose devant Eli Iserbyt à Tabor

(Belga) Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté la 4e manche de la Coupe du monde de cyclocross, samedi à Tabor, en Tchéquie. Trois jours après le décès de son grand-père Raymond Poulidor, le coureur néerlandais de 24 ans s'est imposé devant Eli Iserbyt et le Néerlandais Lars Van der Haar, lui qui disputait samedi sa première épreuve de Coupe du monde de la saison.

Michael Vanthourenhout et le champion de Belgique Toon Aerts complètent le top 5. Mathieu van der Poel a signé à Tabor son quatrième succès en quatre courses depuis son retour dans les labourés. Le champion du monde s'était auparavant imposé à Ruddervoorde (Superprestige), à l'Euro de Silvelle et à Niel (Rectavit Series). Vainqueur des trois premières manches, Eli Iserbyt conserve la tête du classement général de la Coupe du monde. Il totalise 310 points et devance Toon Aerts (265) et Michael Vanthourenhout (238). Chez les dames, c'est de nouveau la Néerlandaise Annemarie Worst (777) qui s'est imposée, devant ses compatriotes Ceylin del Carmen Alvarado et Yara Kastelijn. La championne du monde Sanne Cant a fini 6e, tandis que la Tchèque Katerina Nash a pris la 18e place. Celle-ci conserve toutefois sa 1e place au classement de la Coupe du monde. Avec 231 points, elle devance la Canadienne Maghalie Rochette (210) et l'Américaine Kaitlin Keough (192). Annemarie Worst est 6e avec 160 points. Première Belge, Ellen Van Loy est 10e (141). En espoirs, la victoire est revenue au Britannique Thomas Mein, qui s'est imposé devant le Suisse Kevin Kuhn et le Français Antoine Benoist. Ce dernier a battu Gerben Kuypers dans le sprint pour la 3e place. Kuhn est leader de la Coupe du monde avec 110 points, Kuypers pointe au 6e rang à 40 points du leader. Thibau Nys l'a emporté chez les juniors devant l'Italien Davide De Pretto et le Tchèque Jan Zatloukal. Après sa 2e victoire d'affilée en Coupe du monde, Nys conforte son statut de leader avec 120 points, devant Jente Michiels (76). La prochaine manche de Coupe du monde aura lieu le 24 novembre à Coxyde. (Belga)