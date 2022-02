Matteo Moschetti s'impose au sprint dans la 4e étape

(Belga) Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) a remporté la 4e et avant-dernière étape du Tour de la Communauté de Valence (2.pro) disputée samedi sur 193,1 km entre Orihuela et Torrevieja. L'Italien s'est imposé au sprint devant l'Espagnol Manuel Penalver (Burgos-BH) et le Norvégien Alexander Kristoff (Intermarché - Wanty Gobert).

Comme prévu, le bouquet s'est joué entre les plus rapides samedi dans les rues de Torrevieja. Alors qu'on attendait Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) après sa victoire autoritaire dans la 2e étape, c'est Moschetti qui s'est montré le plus véloce afin de décrocher la 6e victoire de sa carrière. Malgré le puissant relais de Remco Evenepoel dans le final, Jakobsen s'est retrouvé enfermé et a dû se contenter de la 5e place, derrière l'Italien Elia Viviani (INEOS Grenadiers). Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB) a terminé 8e et premier Belge. Le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), qui a dépossédé Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) de son maillot de leader vendredi à la faveur d'une victoire autoritaire dans l'étape reine, a conservé son paletot jaune. Il compte 32 secondes d'avance sur le Belge. Dimanche, les sprinteurs seront aussi attendus à Valence après une étape très courte de 92 kilomètres seulement au départ de Paterna. La journée a été marquée par le retrait des équipes Jumbo-Visma et DSM en raison de cas positifs au coronavirus dans leur effectif, au lendemain du forfait pour la même raison de Bike-Exchange Jayco. Chez Quick-Step Alpha Vinyl, c'est le Danois Mikkel Honore qui n'a pas pris le départ en raison d'une gastro-entérite. (Belga)