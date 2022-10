Mercato cycliste - Nairo Quintana quittera l'équipe Arkéa Samsic en fin de saison

(Belga) Le Colombien Nairo Quintana, disqualifié du Tour de France 2022 pour une infraction médicale, a annoncé vendredi qu'il quitterait l'équipe Arkéa Samsic à la fin de la saison en cours.

Le 16 août dernier, le coureur de 32 ans avait renouvelé son contrat avec la formation française jusqu'en 2025 après avoir terminé sixième du Tour de France, un jour avant d'être disqualifié de la course pour avoir utilisé l'antidouleur interdit Tramadol, ce que Quintana nie. "Je veux annoncer que je ne continuerai pas avec l'équipe Arkéa Samsic pour les prochaines saisons comme nous l'avions annoncé", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. "Nous allons continuer à pédaler en avant (...) Je veux continuer à montrer le coureur que je suis", a-t-il ajouté, sans donner de détails sur son avenir dans le peloton. Le Colombien a un appel en cours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), et, en attente de cette décision, reste donc éligible pour les compétitions officielles. Toutefois, après cette disqualification, il s'est désisté du Tour d'Espagne, épreuve qu'il a remportée en 2016. "J'ai présenté ma défense devant le TAS (...) Je suis optimiste car je suis honnête. Je n'ai rien fait de mal, d'illégal", a souligné Quintana, 2e de la "Grande Boucle" en 2013 et 2015 avec l'équipe espagnole Movistar. "Je veux remercier l'équipe pour ces trois années (...) nous avons eu des hauts et des bas mais j'ai pu donner toute mon expérience", a déclaré Quintana. "J'ai eu l'opportunité d'obtenir les points pour amener l'équipe en World Tour comme je l'avais dit lors de mon embauche", a déclaré le vainqueur du Giro 2014. Son départ devrait entraîner ceux de ses compatriotes Miguel Florez et Winner Anacona, ainsi que celui de son frère cadet Dayer Quintana.