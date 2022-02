Mercato du cyclisme - Un ancien espoir du cyclisme néerlandais reprend du service à Bingoal Pauwels Sauces WB

(Belga) Ancien espoir du cyclisme néerlandais, Bas Tietema, 27 ans, a repris du service et obtenu un contrat d'un an chez Bingoal Pauwels Sauces WB, a annoncé la formation ProTeams belge mardi.

Formé chez Vacancesoleil Développement juniors, puis chez les espoirs de BMC Développement (2014-2016), Bas Tietema avait dû arrêter sa carrière en raison de problème de santé (allergies) en 2019 alors qu'il semblait promis à un bel avenir. Il avait terminé 3e de Paris-Roubaix U23 en 2014 et 3e du championnat des Pays-Bas Espoirs en contre-la-montre en 2017, s'illustrant récemment sur la toile par des vidéos sur Youtube. "Il a pu participer à nos stages hivernaux en Espagne où il a pu se jauger. Il est très assidu et il a une grande envie de revenir au meilleur niveau. Les choses très bien évolué en sa faveur, il a progressé plus vite que prévu. Nous avons donc décidé de lui offrir sa chance en l'intégrant dans le groupe. Il devrait prendre du service au sein du peloton dans les prochaines semaines", a commenté Christophe Brandt, le manager de Bingoal Pauwels Sauces WB, dans le communiqué.