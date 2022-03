Milan-Sanremo: van der Poel avance sa rentrée

Le Néerlandais Mathieu van der Poel a avancé sa rentrée en compétition pour s'aligner samedi au départ de Milan-Sanremo.

+VDP+, qui n'a pas couru de la saison, a été engagé "en raison des nombreux coureurs malades de l'équipe" selon son équipe Alpecin qui a affirmé n'avoir pas d'ambition particulière pour son coureur.

"La course a été préférée à une séance d'entraînement", a ajouté Alpecin à propos de son chef de file qui devait réapparaître dans le peloton, mardi prochain, lors de la Semaine Coppi-Bartali en Italie.

Van der Poel, 27 ans, a participé à deux reprises à Milan-Sanremo (13e en 2020, 5e en 2021).

Le Néerlandais, qui n'a plus couru sur route depuis sa troisième place dans Paris-Roubaix en octobre dernier, a eu son hiver contrarié par des douleurs dorsales, conséquence de sa grosse chute de la course de VTT l'été dernier aux JO de Tokyo. Il a fait l'impasse sur les Mondiaux de cyclo-cross et a repris l'entraînement en Espagne après une pause de plusieurs semaines.