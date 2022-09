Mondiaux de cyclisme - Ellen van Dijk ne s'attendait pas du tout à prolonger son titre mondial du chrono

(Belga) Ellen van Dijk a remporté, pour la troisième fois de sa carrière, le contre-la-monde des Mondiaux. "C'est un sentiment spécial car je n'avais jamais imaginé gagner", a lancé la Néerlandaise à l'arrivée, dimanche à Wollongong, en Australie.

Sacrée pour la première fois en 2013 à Florence, elle avait récidivé l'an dernier à Bruges après huit ans d'attente et trois podiums. "J'étais la grande favorite en 2013 et j'étais parvenue à m'imposer. C'était déjà particulier. J'ai ensuite dû courir derrière un 2e titre pendant des années. Le soulagement l'an dernier a été énorme et j'étais très fière de pouvoir porter une nouvelle fois le maillot arc-en-ciel", a expliqué Van Dijk avant d'aborder cette édition 2022. "Cette année, je ne me voyais pas du tout comme l'une des favorites car le parcours ne me convenait pas vraiment avec tous ces virages. D'une certaine manière, j'avais déjà dit au revoir à ce maillot irisé ces derniers jours. D'autant plus que j'ai souffert du dos la semaine dernière. S'imposer ici est donc totalement inattendu. Cela confirme que je peux vraiment faire de belles choses dans le chrono", a-t-elle rigolé. Malgré des maux de dos, qu'elle estime être davantage liés au stress qu'à une vraie blessure, Ellen Van Dijk s'est donc parée d'or. "J'avais un très bon rythme, j'étais très rapide. J'espérais monter sur le podium et c'est à nouveau l'or. C'est super."