Mondiaux de cyclisme - "La Belgique a fait une bonne course", assure Greg Van Avermaet, malgré tout déçu

"Oui c'est clairement une déception. Nous avions une bonne chance de gagner avec Wout van Aert, qui a roulé une super course mais il y avait quelqu'un de simplement plus fort aujourd'hui", a déclaré le champion olympique Greg Van Avermaet à l'issue de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme, dimanche à Imola. Le Français Julian Alaphilippe s'est imposé grâce à une attaque tranchante dans la dernière montée du jour. Van Aert a dû se contenter de la 2e place, réglant le groupe des favoris au sprint.

"Nous n'avons rien à nous reprocher je crois", a ajouté 'Gouden Greg', finalement 21e après les 258,2 kilomètres de course. "Chapeau à tous les équipiers qui ont très bien travaillé pour bien nous positionner Wout et moi. Wout a fait ce qu'il avait à faire. Quand vous finissez deuxième, il n'y a pas grand chose à dire. Nous pouvons être déçus mais nous avons fait ce que nous devions faire." L'équipe belge a pris la course en main assez rapidement une fois l'échappée matinale reprise. "C'était le but de contrôler", a expliqué Van Avermaet. "Nous ne voulions pas que cela parte dans tous les sens. C'était le souhait de Wout et c'était aussi le meilleur choix. Nous avions l'équipe pour y parvenir et ensuite tout jouer dans la montée finale. C'était notre meilleure chance pour décrocher l'or." C'est finalement dans cette même montée finale que la sélection belge a dû s'avouer vaincue, ne pouvant répondre à l'attaque d'Alaphilippe. "Il a été meilleur, il faut pouvoir le reconnaître." Le Belge de 35 ans s'est montré satisfait de sa course. "Wout nous a demandé d'imprimer un tempo élevé dans la dernière montée. Ce n'était pas évident dans la finale mais j'y suis parvenu et j'ai ensuite tenté de survivre. J'ai tout donné pour revenir sur le groupe de Wout mais l'écart était trop grand. Ma forme est bonne. Je suis satisfait et j'attends avec impatience les classiques", a ponctué Greg Van Avermaet.