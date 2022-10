Mondiaux de cyclisme sur piste - Jules Hesters au pied du podium de l'élimination, remportée par Elia Viviani

(Belga) Jules Hesters a pris la 4e place de la course à l'élimination, la 22e et dernière épreuve des championnats du monde de cyclisme sur piste, dimanche à Saint-Quentin-en-Yvelines, en France.

La victoire est revenue à l'Italien Elia Viviani, qui a conservé son titre sur l'élimination. Devenu l'an dernier le premier coureur couronné dans cette épreuve nouvellement inscrite au programme, l'Italien, champion olympique sur l'omnium en 2016, a devancé le Néo-Zélandais Corbin Strong et le Britannique Ethan Vernon. La Belgique quitte ces Mondiaux 2022 avec quatre médailles: l'or de Lotte Kopecky dans la course à l'élimination dames, l'or de Lotte Kopecky et Shari Bossuyt dans l'américaine dames, le bronze de Fabio Van den Bossche dans la course aux points messieurs et le bronze de Fabio Van den Bossche et Lindsay De Vylder dans l'américaine messieurs.