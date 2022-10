Mondiaux de cyclisme sur piste - La Grande-Bretagne bat l'Italie et décroche l'or dans la poursuite par équipes messieurs

(Belga) La Grande-Bretagne est devenue championne du monde de poursuite par équipes jeudi lors des Mondiaux de cyclisme sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines, en France.

Dans le vélodrome qui accueillera les épreuves de cyclisme sur piste des JO 2024, l'équipe britannique, composée d'Ethan Hayter, Oliver Wood, Ethan Vernon et Daniel Bigham, s'est imposée en 3:45.829 en finale devant l'Italie, qui était tenante du titre. L'équipe italienne, composée du recordman de l'heure Filippo Ganna, de Simone Consonni, Jonathan Milan et Manlio Moro, a pris la 2e place en 3:46.033. Le Danemark a décroché la médaille de bronze en battant l'Australie dans la finale pour la 3e place. La Belgique, avec Tuur Dens, Thibaut Bernard, Gianluca Pollefliet et Noah Vandenbranden, avait pris la 8e place mercredi, ne parvenant pas à se qualifier pour les finales. (Belga)