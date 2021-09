Mondiaux de cyclisme - Van der Poel dans la sélection néerlandaise en attendant une "décision définitive"

(Belga) Mathieu van der Poel figure dans la sélection néerlandaise en vue des Mondiaux de cyclisme sur route organisés en Belgique du 19 au 26 septembre. La décision définitive quant à la participation du coureur d'Alpecin-Fenix à la course en ligne sera cependant prise "le week-end prochain" après les deux courses qu'il compte disputer, la Primus Classic et la Flèche de Gooik.

Van der Poel a repris la compétition dimanche passé en s'imposant à l'Antwerp Port Epic après une blessure au dos provoquée par sa chute durant l'épreuve de mountaibike des Jeux Olympiques. "La sélection n'est pas encore définitive à 100 pour-cent", a reconnu le sélectionneur Koos Morenhout. "Mais les impressions de Mathieu van der Poel le week-end dernier sont positives et nous avons bon espoir qu'il puisse rouler. Après le week-end, Mathieu devra décider si son dos peut supporter les efforts et s'il peut effectuer l'entraînement nécessaire en vue des Mondiaux." Morenhout admet qu'avec Van der Poel, son équipe a "plus de chances d'obtenir un bon résultat." Les autres sélectionnés sont Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Sebastian Langeveld (EF Education-Nippo), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) et Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma). Jos van Emden (Jumbo-Visma) disputera le contre-la-montre le 19 septembre. (Belga)