Mondiaux de cyclisme - Wout van Aert en bref

(Belga) Bref portrait de Wout van Aert, lauréat dimanche du trophée du Sportif belge de l'année pour la deuxième fois de sa carrière:

Nom: van Aert Prénom: Wout Date de naissance: 15 septembre 1994 (27 ans) Lieu de naissance: Herentals Nationalité: Belge Taille: 1m90 Poids: 78 kg Professionnel depuis 2013 Équipes: Telenet-Fidea (2013-2014), Crelan-Vastgoedservice (2014-2016), Veranda's Willems-Crelan (2017-2018), Cibel-Cebon (2018-2019), Jumbo-Visma (2019) . 30 succès professionnels sur route 2014: 8e du Ster ZLM Tour 2015: 4e du GP Jef Scherens 2016: 2 victoires: le prologue Baloise Belgium Tour, le Challenge Sels - 8e du Baloise Belgium Tour, 4e du GP Cerami, 2e d'A Travers le Hageland 2017: 3 victoires: le Tour du Limbourg, le Tour des onze villes, le GP Cerami - 10e du Baloise Belgium Tour, 2e de Rad am Ring, 3e d'A Travers le Hageland, 2e du Challenge Sels 2018: 2 victoires: une étape et le classement général du Tour du Danemark - 3e des Strade Bianche, 10e de Gand-Wevelgem, 9e du Tour des Flandres, 13e de Paris-Roubaix, 3e de l'Euro de Glasgow, 8e de l'Antwerp Port Epic 2019: 4 victoires: deux étapes du Critérium du Dauphiné, le championnat de Belgique de contre-la-montre, une étape du Tour - 13e du Circuit Het Nieuwsblad, 3e des Strade Bianche, 6e de Milan-Sanremo, 2e de l'E3 Harelbeke, 14e du Tour des Flandres, 3e du championnat de Belgique 2020: 6 victoires: les Strade Bianche, Milan-Sanremo, une étape du Critérium du Dauphiné, le championnat de Belgique contre-la-montre, deux étapes du Tour de France - 11e du Circuit Het Nieuwsblad, 2e du contre-la-montre des Championnats du monde, 2e de la course en ligne des Championnats du monde, 8e de Gand-Wevelgem, 2e du Tour des Flandres 2021: 13 victoires: deux étapes de Tirreno-Adriatico, Gand-Wevelgem, l'Amstel Gold Race, le championnat de Belgique sur route, trois étapes du Tour de France, quatre étapes et le classement général du Tour de Grande-Bretagne - 2e du général de Tirreno-Adriatico, 3e de Milan-Sanremo, 11e de l'E3 Harelbeke, 6e du Tour des Flandres, 2e de la Flèche Brabançonne, 2e de la course en ligne des Jeux Olympiques, 6e du contre-la-montre des Jeux Olympiques, 2e du contre-la-montre des Championnats du monde, 11e de l'épreuve en ligne des Championnats du monde, 7e de Paris-Roubaix. Distinctions: Sportif belge de l'année en 2020 et 2021, Trophée national du Mérite sportif en 2020, Trophée Flandrien en 2019, 2020 et 2021, Vélo de Cristal en 2020 et 2021. Wout van Aert est aussi triple champion du monde de cyclocross (2016, 2017 et 2018) et quadruple champion de Belgique de cyclocross (2016, 2017, 2018 et 2021). (Belga)