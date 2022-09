Mondiaux en Australie: feu vert pour Alaphilippe

Feu vert pour Julian Alaphilippe : le double champion du monde en titre, poursuivi par la malchance cette saison, fait bien partie de l'équipe de France pour les Mondiaux de cyclisme sur route en Australie annoncée mardi par le sélectionneur Thomas Voeckler.

Il est accompagné dans la sélection pour la course en ligne, le 25 septembre à Wollongong, par Romain Bardet, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Quentin Pacher, Florian Sénéchal, Pavel Sivakov, Rémi Cavagna et Bruno Armirail. Ces deux derniers disputeront également l'épreuve du contre-la-montre qui aura lieu dès dimanche.

Parmi les principaux absents figurent David Gaudu, quatrième du Tour de France, Benoît Cosnefroy, vainqueur vendredi du GP de Québec, le sprinteur Arnaud Démare, Guillaume Martin ou encore Thibaut Pinot.

Julian Alaphilippe, 30 ans, n'a plus couru depuis le 31 août et son abandon sur chute lors de la 11e étape du Tour d'Espagne, qu'il a quitté avec une luxation de l'épaule droite.

Sur le papier, sa sélection ne faisait toutefois guère de doute dans la mesure où une place est réservée au champion du monde en titre indépendamment du quota de huit coureurs auquel l'équipe de France a droit. Thomas Voeckler n'avait donc pas à choisir entre lui et un autre.

Mais sa sélection vient aussi acter le fait qu'il a pu rapidement reprendre l'entraînement après son abandon sur la Vuelta, motivé par la perspective de défendre son maillot arc-en-ciel à Wollongong, sur la côte est de l'Australie, sur un tracé de 266,9 km taillé pour ses qualités de puncheur.

- Quel état de forme? -

Si Alaphilippe participe bel et bien à la course en ligne, ils seront neuf Français au départ. Et si jamais il devait renoncer d'ici là parce qu'il ne se sent pas prêt, ils seront donc huit, comme les autres grandes nations du cyclisme.

Il reste surtout à connaître l'état de forme du coureur de 30 ans, qui a vécu une saison cauchemardesque lors de laquelle il aura "vu plus d'hôpitaux qu'il n'a fait de courses", selon les mots de son manager à la Quick-Step, Patrick Lefevere.

Alaphilippe a d'abord chuté violemment lors des Strade Bianche début mars en Toscane, puis a souffert d'une bronchite qui l'a contraint à déclarer forfait pour Milan-Sanremo et le Tour des Flandres. C'est le 24 avril durant Liège-Bastogne-Liège qu'il a subi le plus dur coup du sort: une chute impressionnante et un choc terrible contre un arbre. Bilan, un pneumothorax, deux côtes cassées et une fracture à une omoplate, qui ont nécessité une longue hospitalisation puis une absence prolongée.

Remis sur pied, il n'a pas été retenu par son équipe pour le Tour de France et a ensuite encore été touché assez sévèrement par le Covid fin juillet. "Un enchaînement de m...", commentait-il fin juillet pour résumer sa saison.

Patrick Lefevere a d'ailleurs jugé "risquée" la participation de son coureur français aux Mondiaux et aurait préféré qu'il se concentre sur le Tour de Lombardie, dernière classique de la saison le 8 octobre.

- D'autres cartes -

Mais Alaphilippe, qui est venu récupérer son matériel dès vendredi au service course de la formation belge à Wevelgem, tient à défendre son titre, gagné en costaud en 2020 sur le circuit d'Imola (Italie) et défendu avec panache en 2021 à Louvain, en Belgique.

Il s'envolera pour l'Australie dimanche avec les sept autres coureurs engagés uniquement sur la course en ligne. Cavagna et Armirail sont partis dès dimanche dernier en compagnie du sélectionneur.

Sur l'exigeant parcours en circuit de Wollongong, "Alaf" sera épaulé par deux coéquipiers de Quick-Step, Florian Sénéchal et Rémi Cavagna.

Il pourra aussi compter sur Christophe Laporte, seul vainqueur d'étape français sur le Tour de France cette année et poisson-pilote du grand favori belge Wout van Aert chez Jumbo-Visma. Romain Bardet (DSM) sera une autre carte à jouer sur un parcours vallonné, tout comme Valentin Madouas (Groupama-FDJ), brillant cet été sur le Tour.

A noter enfin la première sélection de Pavel Sivakov, qui a grandi en Haute-Garonne mais évoluait sous la bannière russe avant d'obtenir en mars la nationalité sportive française.

Chez les dames, Aude Biannic, Audrey Cordon-Ragot, Coralie Demay, Juliette Labous, Marie Le Net, Evita Muzic et Gladys Verhulst ont été sélectionnées pour l’épreuve en ligne qui aura lieu samedi 24 septembre. Labous et Le Net disputeront aussi le contre—la-montre ce dimanche.