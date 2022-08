Ne pas perdre de temps: le plan "a parfaitement fonctionné" pour Remco Evenepoel

(Belga) Mercredi, lors de la 5e étape de la Vuelta, le peloton a laissé l'échappée s'emparer de la victoire et du maillot rouge de leader. Pour l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, "l'objectif aujourd'hui était d'avoir quelqu'un dans l'échappée du début et pour moi de ne pas perdre de temps", a expliqué Remco Evenepoel. "Ça a parfaitement fonctionné."

Malgré le parcours qui traversait une région basque familière à Remco Evenepoel, le leader de l'équipe belge ne s'est que peu montré pendant la course. "C'est vrai, mais n'oubliez pas non plus qu'aujourd'hui, c'était un départ très rapide et une longue phase d'ouverture. Il a fallu près de 80 km avant que l'échappée ne se forme. Cette phase d'ouverture a dû faire des ravages et, en plus, j'avais lu que Jumbo-Visma ne voulait pas vraiment garder le maillot, ce qui a probablement aussi contribué à la sérénité du final." "Une journée calme jusqu'à la fin, c'est autorisé", a-t-il dit en riant. "La Vuelta dure trois semaines. Mission accomplie: nous voulions quelqu'un de l'équipe à l'avant et je ne pouvais pas perdre de temps. Les sensations étaient bonnes dans ces montées, c'est bon signe. J'étais toujours bien placé grâce à l'équipe. Il faut sentir les jambes au jour le jour et puis on verra ce qui est possible demain ou après-demain." L'étape de jeudi se termine au Pico Jano, une nouvelle montée de 12,7 km à 6,5 %, mais avec plusieurs sections à plus de 10%. "Je ne connais pas l'ascension, je ne l'ai pas reconnue", a expliqué le cycliste de 22 ans. "Mais je ne crains pas la montée. Je ne connaissais pas non plus le parcours de mardi. Et à part le contre-la-montre, je n'ai reconnu aucune des étapes de cette Vuelta. Il y a donc beaucoup de cadeaux qui m'attendent." (Belga)