Nicky Degrendele, 11e du keirin, n'ira pas aux JO de Tokyo

(Belga) Nicky Degrendele a été éliminée en demi-finale du keirin, dimanche, lors de la dernière journée des championnats du monde de cyclisme sur piste de Berlin, en Allemagne. En conséquence, la Knokkoise de 23 ans loupe aussi son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Elle a finalement pris la 11e place finale après avoir franchi en 5e position la ligne d'arrivée de la finale B. Le titre est revenu à l'Allemande Emma Hinze devant la Sud-Coréenne Hyejin Lee et l'Australienne Stephanie Morton.

La pression était forte sur les épaules de Degrendele, championne du monde de la spécialité en 2018 à Apeldoorn. Sa saison en dents de scie lui avait fait accumuler un important retard dans la course à la qualification olympique. Néanmoins, son tournoi berlinois avait bien commencé. Avec une victoire facile au premier tour et une quatrième place en quarts de finale, elle avait pu s'assurer une place en demi-finale. Mais sa cinquième place dans celle-ci mettait fin à ses espoirs mondiaux mais aussi tokyoïtes. Sa 5e place dans la course aux places de 7 à 12 était dès lors devenue anecdotique. (Belga)