Opéré au genou, Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) absent jusque fin juillet

(Belga) Souffrant du genou depuis sa chute au Trofeo Laigueglia le 3 mars, Andrea Bagioli a été opéré au genou et sera absent jusqu'à la fin du mois de juillet ou début août, a annoncé son équipe Deceuninck-Quick Step vendredi.

Andrea Bagioli, 22 ans, avait décroché sa première victoire de la saison lors de la Classic de la Drôme (1.Pro) le 28 février et sa 3e en carrière après des succès d'étapes au Tour de l'Ain et dans la Semaine internationale Coppi et Bartali l'an dernier. Andrea Bagioli doit observer une période de trois semaines de repos complet avant de pouvoir reprendre sur les rouleaux. Le temps de se refaire une condition, son retour à la compétition est prévu à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août, a estimé Deceuninck-Quick Step dans son communiqué. (Belga)