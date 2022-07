Oups: Mathieu Van der Poel jongle avec un ballon, perd le contrôle et... l'envoie dans le canal (vidéo)

Mathieu Van der Poel est actuellement sur les routes du Tour de France avec le gratin du cyclisme mondial.

S'il est évidemment concentré sur la course et ses objectifs personnels, MVDP n'en oublie pas de profiter et garde la tête légère. La preuve avec cette vidéo amateure diffusée sur Twitter.

On y voit le coureur néerlandais faire quelques jongles avec un ballon de foot, probablement celui d'un fan. Doué avec ses jambes pour pousser sur les pédales de son vélo, Van der Poel est aussi doué avec ses pieds. Mais ses compétences de footballeurs ont des limites et après huit jongles, il perd le contrôle du ballon et l'expédie... dans le canal derrière lui.

Pas de chance pour le propriétaire du ballon. Le Néerlandais n'a pas demandé son reste et est parti prendre le départ de l'étape du jour, le sourire aux lèvres.