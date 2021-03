Au vu de la situation sanitaire, Paris-Roubaix devrait finalement être reporté

La tenue de la "reine des classiques" cyclistes, Paris-Roubaix, prévue le 11 avril, est suspendue à la décision préfectorale qui reste à prendre au vu de la situation sanitaire.

"La décision n'est pas définitivement prise mais c'est un département où il y a une vraie problématique sanitaire", a confirmé jeudi matin sur France Info la ministre française des Sports Roxana Maracineanu. "Peut-être que cet événement devra être reporté", a ajouté la ministre, trois jours après les déclarations du préfet des Hauts-de-France Michel Lalande laissant entendre que la course risquait d'être de nouveau reportée. "Le préfet a pris ses responsabilités, nous sommes encore en discussion avec lui", a précisé Roxana Maracineanu sans donner de date pour la décision à venir.

Pour sa part, ASO (Amaury Sport Organisation), qui organise Paris-Roubaix tout comme la plupart des grandes courses cyclistes françaises (Tour de France, Paris-Nice, etc), n'a pas réagi. Mais ses équipes techniques sont allées cette semaine sur le terrain de la course, l'un des cinq "monuments" de la saison cycliste. Autre Monument qui attire d'habitude un nombreux public, le Tour des Flandres reste programmé en Belgique à la date du 4 avril. Des mesures strictes ont été édictées pour éloigner le public et faire respecter la "bulle" course.

La plupart des grandes courses cyclistes ont eu lieu jusqu'à présent en 2021 malgré le Covid-19. Que ce soit en France, avec Paris-Nice dont le parcours des deux dernières étapes a dû être toutefois modifié en raison du confinement sur Nice et ses alentours, en Belgique ou en Italie, avec Milan-Sanremo bien que le départ ait été donné au cœur de Milan dans une zone classée rouge par les autorités italiennes.

L'an dernier, Paris-Roubaix avait été reportée du printemps à l'automne et finalement annulée en raison de la pandémie, tant la course messieurs créée en 1896 que la version féminine qui devait avoir lieu pour la première fois.