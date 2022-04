Paris-Roubaix - Philippe Gilbert disputera l'Enfer du Nord, qu'il a remporté en 2019

(Belga) Philippe Gilbert figure dans la sélection de Lotto Soudal pour Paris-Roubaix, qui se dispute dimanche. La formation belge a dévoilé mercredi le nom des sept coureurs qui prendront le départ de l'Enfer du Nord.

Outre Gilbert, Florian Vermeersch, deuxième l'an passé, Victor Campenaerts, Cedric Beullens, Sébastien Grignard, Brent Van Moer et l'Allemand Roger Kluge défendront les couleurs de Lotto Soudal. Gilbert, 39 ans s'alignera pour la cinquième et dernière fois sur les célèbres pavés, où il s'était imposé en 2019. "Mon endurance a toujours été ma force, peut-être même plus dans cette dernière partie de ma carrière qu'avant", a-t-il indiqué sur le compte Twitter de son équipe. "Après réflexion avec l'équipe, nous avons conclu que je peux être plus utile dans une course longue et difficile comme Paris-Roubaix que dans une course plus explosive comme la Flèche Wallonne. Je suis impatient de courir une dernière fois sur les pavés." (Belga)