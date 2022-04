Paris-Roubaix - Yves Lampaert: "un top 10 mais une déception"

(Belga) Yves Lampaert a lourdement chuté sur le dos dans la finale de Paris-Roubaix après avoir heurté un spectateur avancé imprudemment. Il a toutefois pu reprendre la course et se classer 10e, un résultat amer pour le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl qui visait le top 3 dans l'édition de Paris-Roubaix la plus rapide de l'histoire.

"J'ai couru la course parfaite", a expliqué Yves Lampaert. "La course s'est déroulée à fond dès le départ, je me suis battu et j'ai tout donné. Je faisais partie du gros groupe qui s'est porté à l'avant après 50 kilomètres de course. Ensuite, dès que j'ai perçu une opportunité, j'ai accéléré. Une échappée s'est formée dans la finale et j'ai commencé à penser au podium à Roubaix. J'étais certes à la limite dans le Carrefour de l'Arbre, mais je suis resté confiant de pouvoir me classer dans le top 3." "Je voulais prendre ce virage à droite et normalement les supporters font un pas en arrière, mais au lieu que le gars fasse un pas en arrière, il amène son bras en avant et frappe mon bras, ce qui me fait perdre le contrôle du guidon. C'est une honte, ça ne devrait pas arriver dans une course. Mais j'ai chuté, après avoir tout fait pour éviter de tomber. J'ai pu remonter en machine et repartir. J'ai pu, malgré cet incident, me classer dans le top 10 (10e). J'en suis déçu en pensant à ce que je pouvais réaliser. Heureusement, je n'ai pas de fractures, juste quelques égratignures, mais ce n'est pas agréable.." (Belga)