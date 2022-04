Pas de gros bobos pour les amateurs au Tour des Flandres

(Belga) Quelque 16.000 amateurs ont effectué samedi le parcours de la célèbre course cycliste le Tour des Flandres, programmée dimanche pour les professionnels. Près de 70 nationalités étaient représentées. La Croix-Rouge a dû intervenir pour quelques éraflures à la suite de chutes, mais aucun incident majeur n'a été constaté, a fait savoir le porte-parole de l'organisation 'We Ride Flanders'.

Les courageux cyclistes se sont élancés dès 7h à Anvers et ont parcouru l'ensemble du tracé de la course officielle. Plus de 60% des participants venaient de l'étranger, la plupart des Pays-Bas (2.460), devant les Britanniques (2.000), les Français (1.400) et les Italiens (1.300). Des ressortissants vénézuéliens, américains, australiens et néo-zélandais s'étaient aussi inscrits à cet événement limité à 16.000 personnes. Cette version amateur avait été annulée ces deux dernières années en raison de la crise sanitaire. Hormis le froid, les conditions étaient assez bonnes pour ces cyclotouristes. Les derniers étaient attendus à l'arrivée d'ici 20h.