Pas de retraite encore pour Rigoberto Uran qui prolonge chez EF Education-EasyPost

(Belga) "J'ai décidé de continuer à courir parce que j'aime ça. J'ai beaucoup de passion pour ce que je fais. Ma vie est sur le vélo". Rigoberto Uran a décidé de postposer l'heure de sa retraite pour prolonger au moins une année de plus chez EF Education-EasyPost, a annoncé la formation du World Tour vendredi dans un communiqué.

Le Colombien, 35 ans, avait quitté Quick Step pour rejoindre Cannondale en 2016, la structure d'EF Education. L'homme compte 15 victoires à son palmarès dont une cette année avec son succès dans la 7e étape du Tour d'Espagne. Uran est un homme de Tour, avec 22 départs et seulement trois abandons. Il a terminé 2e du Giro à deux reprises (en 2013 et 2014) et deuxième aussi du Tour de France (en 2017). Il aura terminé dans le top 10 d'un grand Tour chaque année depuis 2012, sauf en 2015. "Je combine ma vie en Colombie avec le sport en Europe et comme j'ai le soutien de ma famille, j'ai décidé de continuer encore à rouler pour plusieurs années", a ajouté Rigoberto Uran qui a décidé de rester encore longtemps dans le peloton où il figure déjà depuis 17 saisons. (Belga)