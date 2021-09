Le geste MAGNIFIQUE d'un équipier de Wout Van Aert envers un enfant qui a tenu tête au peloton (vidéo)

c'est une des belles histoires comme seul le sport sait nous en offrir. Alors que le Tour de Grande Bretagne bat son plein, un enfant a tenu le rythme de l'échappée d'hier. Une performance qui a impressionné le coureur de l'équipe Jumbo-Visma, Pascal Eenkhoorn.

Alors qu'un groupe de coureurs s'était échappé sur le Tour de Grande Bretagne, un enfant a tenu le rythme des cyclistes sur son vélo.

L'enfant, bien équipé sur son vélo de course, attendait les coureurs avec impatience. Une fois les cyclistes en ligne de mire, le jeune coureur a commencé a pédaler sur le trottoir pour s'offrir le plaisir de rouler avec les pros. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a impressionné la galerie. Le jeune, non seulement a tenu le rythme, mais a même commencé à distancer les cyclistes professionnels, ce qui a beaucoup amusé les commentateurs de la course.

Impressionné par la performance du jeune homme, le coéquipier de Wout Van Aert, Pascal Eenkhoorn, lui a donné son bidon lorsqu'il est arrivé à sa hauteur, pour le féliciter.

La performance a épaté et séduit également les téléspectateurs. "Ce gamin a plus attaqué qu'Eric Mas et Rigoberto Uran (deux cyclistes pro, ndlr) ensemble en 2021" plaisante en internaute.