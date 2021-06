Remco Evenepoel ne disputera pas le Tour de France en 2022

Patrick Lefevere, le patron de l'équipe Deceuninck-Quick Step, a annoncé que Remco Evenepoel ne participera pas au Tour de France en 2022. "On n'autorise pas Remco Evenepoel à faire le Tour de France l'année prochaine", a déclaré Lefevere au micro de la RTBF.

En mai, Remco Evenepoel avait débuté son premier grand tour au Tour d'Italie mais avait dû abandonner en troisième semaine, pour sa première course en neuf mois après sa lourde chute au Tour de Lombardie.

"Tout d'abord on va essayer de faire un très bon Giro, dans des circonstances normales, avec une préparation normale, avec un hiver normal et avec des courses avant", a précisé Lefevere, qualifiant cette décision de "catégorique et logique".

Evenepoel, 21 ans, n'est donc pas attendu sur les routes de la Grande Boucle avant 2023 au plus tôt. Avec cette décision, Lefevere veut éviter que son poulain débarque sur le Tour de France sans avoir un grand tour dans les jambes. (Belga)