Pedersen dédie sa victoire à Alex Kirsch, son équipier devenu papa

(Belga) Mads Pedersen a dédié sa victoire dans la 16e étape du Tour d'Espagne à son équipier Alex Kirsch, devenu papa lundi lors de la journée de repos mais actif sur les routes de cette Vuelta. "J'avais promis de gagner pour lui et je suis content d'y être parvenu", a dit le Danois au micro de l'organisation.

"Toute l'équipe a travaillé dur car nous avions pointé cette étape. J'avais promis à Alex de gagner, lui qui est devenu papa lundi et qui n'a pas pu assister à la naissance. Ce succès est pour lui, sa femme et leur bébé", a ajouté Pedersen, qui s'est extrait du peloton à moins de 3 km de la ligne, notamment en compagnie de Primoz Roglic. "Je ne m'attendais pas à ce que Roglic attaque, en fait. C'était une décision vraiment intelligente, tout le monde était vraiment à la limite. Ackermann était juste dans sa roue, c'était très bien joué, et j'ai dû utiliser beaucoup d'énergie pour revenir. C'était un très bon mouvement", a expliqué le Danois avant de revenir sur la chute dans les derniers mètres du Slovène. "Je ne l'ai pas entendu, j'ai voulu aller vers lui et j'ai vu qu'il avait les vêtements endommagés. Dommage qu'il ait chuté, il n'a pas eu de chance cette année. J'espère qu'il ne va pas trop mal, afin qu'il puisse continuer à se battre pour la victoire de La Vuelta", a ponctué Pedersen. (Belga)