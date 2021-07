Le Tour de France est terminé pour Peter Sagan

Peter Sagan n'a pas pris le départ de la 12e étape du Tour de France jeudi. Le Slovaque souffre trop du genou. "J'espère encore participer aux Jeux", a confié le coureur de Bora-Hansgrohe avant le départ de la 12e étape.

Sagan a chuté lors de la troisième étape avec Caleb Ewan (Lotto Soudal), qui avait lui abandonné directement. Malgré des douleurs au genou, le Slovaque a voulu continuer et se sentait de mieux en mieux. "Mais il y a deux jours, dans un sprint, j'ai cogné mon genou contre mon guidon", a expliqué le Slovaque. "Depuis, mon genou est à nouveau gonflé. Dans l'étape de mercredi, j'ai à nouveau eu beaucoup de douleurs, mais j'ai terminé la course. J'espérais que ça irait mieux aujourd'hui, mais ce matin, je pouvais à peine sortir du lit. Si tu ne peux pas bouger ton genou, cela a peu de sens de continuer, surtout dans une étape comme celle d'aujourd'hui où il y aura des bordures dès le départ."

"Je voulais aider Wilco Kelderman dans cette étape, le garder à l'avant dans les bordures et l'aider à sortir des problèmes, mais malheureusement cela ne sera pas possible", a ajouté Sagan. "C'est dommage que je doive quitter l'équipe, mais j'ai besoin de repos et j'espère que dans quelques jours les choses iront mieux. Et si c'est le cas, je continuerai à me préparer pour les Jeux Olympiques. Je ferai de mon mieux pour commencer par là."