Après sa chute lors de la 1re étape du Tour de France, Philippe Gilbert n'a pas manqué son retour à la compétition au Tour du Luxembourg mardi. Le Remoucastrien a terminé à la 36e place lors de la première étape sans la moindre difficulté.

"Je suis très content d'avoir pu terminer la journée sans le moindre problème. Malgré le vent et la chaleur, tout s'est bien passé pour moi", a déclaré Gilbert après l'étape.

"Tout le monde était un peu nerveux dans le final. C'est logique car c'est la première étape et tout le monde est encore frais. De mon côté, je n'ai pas voulu risquer d'être impliqué dans une chute. Je suis resté aux alentours de la 30e place car je n'avais pas les jambes pour gagner".

Le coureur de Lotto Soudal a également donné plus de précisions sur son état de santé. "Je ne suis pas encore en pleine possession de mes moyens mais j'ai toujours faim. Je veux encore gagner une course cette année. Dans toute ma carrière, j'ai gagné une course chaque saison. Je vais tout faire pour que cela se produise", a conclu Philippe Gilbert.