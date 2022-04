Primoz Roglic renonce aux Ardennaises, Wout van Aert au départ de la Doyenne

(Belga) Primoz Roglic fera l'impasse sur les deux volets des classiques ardennaises : la Flèche Wallonne mercredi et Liège-Bastogne-Liège dimanche. Le Slovène se plaint de douleurs au genou. Son équipe Jumbo-Visma a confirmé dimanche le forfait de Roglic. En revanche, elle a annoncé la présence de Wout van Aert au départ de la Doyenne dimanche.

Le champion de Belgique, après plus de deux semaines sans compétition en raison de sa contamination au Covid (manquant ainsi le Tour des Flandres et l'Amstel Gold Race), a réussi sa rentrée dimanche dans Paris-Roubaix. Il a terminé 2e derrière le Néerlandais Dylan van Baarle. "Nous attendions de voir comment cela se passerait aujourd'hui", a fait savoir van Aert par l'intermédiaire de son équipe. "Si tout se passait bien, je prendrais le départ dimanche prochain. Si tu finis deuxième, tu ne dois plus te faire de soucis."