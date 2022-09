Primus Classic - Arnaud Démare, encore une fois deuxième: "Je suis déçu"

(Belga) Arnaud Démare semblait sur le point de remporter sa sixième victoire de la saison à la Primus Classic, samedi, mais Jordi Meeus a débordé dans les derniers mètres le Français qui a dû se contenter de la deuxième place. Il s'agit de sa troisième deuxième place consécutive en Belgique, après l'Egmont Cycling Race à Zottegem le 23 août et à Overijse, le lendemain.

"Je pensais que c'était bon", a soupiré Démare. "Jusqu'à ce que Jordi Meeus ne surgisse dans les derniers mètres et le fasse finalement. J'ai peut-être lancé trop loin et trop tôt. J'avais peut-être trop de confiance en moi sur cette zone d'arrivée en légère descente. Je suis déçu. C'est une cinquième deuxième place pour moi en cinq semaines. C'est triste, mais Jordi Meeus a été le meilleur aujourd'hui. Sinon, j'aurais gagné. J'aimerais échanger ces deuxièmes places contre une victoire, même si j'en ai déjà remporté cinq cette saison." Dimanche, le Français prendra le départ du GP d'Isbergues, avant la Classique Paris-Chauny dimanche prochain. "Il y a encore de belles courses à venir cette saison", a-t-il relativisé. "Je ne dois pas oublier que j'ai eu un mois d'août brillant et je ne perds absolument pas confiance. Après la Bretagne Classic à Plouay, j'ai pris un petit repos avant de reprendre sur cette course. Avec une deuxième place. On passe au suivant." (Belga)