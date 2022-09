Quatorzième du chrono espoirs, Lennert Van Eetvelt n'a pas eu de bonnes jambes

(Belga) Lennert Van Eetvelt s'est montré déçu par sa quatorzième place acquise dans le contre-la-montre espoirs des Mondiaux de cyclisme, lundi en Australie. "J'ai pris le départ sans réelles attentes et c'est tant mieux. Les jambes n'étaient pas là aujourd'hui", a déclaré le Belge de 21 ans à l'arrivée.

Tombé malade sur les routes du Tour de l'Avenir fin août, Lennert Van Eetvelt n'a pas connu une préparation idéale. Avec le long voyage et l'important décalage horaire, il n'avait pas fixé d'objectif particulier dans ce chrono. S'il a un temps occupé la 2e position, il a rapidement été dépassé pas de nombreux coureurs. "Je suis malgré tout un peu déçu. Quand vous prenez le départ, l'envie de faire du mieux possible est toujours présente. Je n'ai pas eu de super bonnes sensations ces derniers jours, mais on espère toujours que cela va s'arranger en course. Je savais que ce serait un peu court pour signer une belle performance, les miracles n'existent pas. Je n'avais tout simplement pas d'assez bonnes jambes, et ce n'est pas totalement illogique au regard de ma préparation", a avoué le pensionnaire de l'équipe U23 de Lotto Soudal. Van Eetvelt espère encore s'améliorer d'ici la course en ligne prévue vendredi. "En fait, les choses ne peuvent qu'aller mieux", a-t-il lancé. "Je suis convaincu que ça va aller. C'était un bon effort avant la course et je peux relativiser ce résultat. J'aurais a priori un rôle protégé vendredi, même si cela dépendra de ma forme et des sensations de mes équipiers. Nous allons bien communiquer pendant la course afin de prendre les bonnes décisions." (Belga)