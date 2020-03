Quatre Belges dont Xandro Meurisse dans la sélection de Circus Wanty-Gobert

(Belga) Invité sur la Course au Soleil qui s'élance dimanche de Plaisir dans les Yvelines, Circuit Wanty-Gobert a qualifié d'"équilibré" son effectif pour Paris-Nice que la formation belge dispute pour la première fois. Les récents renoms de plusieurs équipes en raison de la propagation du coronavirus en Europe ont poussé les organisateurs français à inviter d'autres équipes. Circus Wanty-Gobert a accepté l'invitation.

L'effectif est "équilibré entre montagne et sprint", a communiqué l'équipe vendredi. "Xandro Meurisse et Fabien Doubey sont les pions pour les étapes les plus dures, tandis que hommes rapides Danny van Poppel et Andrea Pasqualon seront assistés par Boy van Poppel, Tom Devriendt, Aimé De Gendt et Pieter Vanspeybrouck lors des étapes plates". "Nous avons longtemps planifié les Strade Bianche", a commenté de son côté Aimé De Gendt dans le communiqué de son équipe. "Pour nous, et pour l'organisateur, c'est dommage que l'épreuve est annulée. Nous avons alors songé à un stage en Espagne comme plan B, mais l'invitation pour Paris-Nice nous offre une meilleure alternative. Les frères van Poppel peuvent faire des résultats au sprint, tandis que Fabien Doubey et Xandro Meurisse sont capables d'aller loin dans les étapes dures. Moi, je pense tenter de me montrer en échappée". Xandro Meurisse était aussi déçu de l'annulation des Strade Bianche. "Après avoir vu le parcours, j'étais très déçu que ce soit annulé. L'agitation autour de la possible annulation m'a coûté pas mal d'énergie, mais quand Hilaire Van der Schueren m'a annoncé que je pouvais participer à Paris-Nice, j'étais très heureux. Nous serons compétitif sur tous les terrains avec cet effectif. Il y a quelques étapes qui me plaisent. Après les premières étapes de sprint, où le vent peut jouer un rôle, nous pourrons faire un premier bilan pour le général. Puis nous pourrons fixer des objectifs pour le reste de la semaine". Paris-Nice s'achèvera le 15 mars à Nice et Circus-Wanty Gobert prendra le départ avec Xandro Meurisse, Aimé De Gendt, Tom Devriendt, Pieter Vanspeybrouck, le Français Fabien Doubey, l'Italien Andrea Pasqualon et les Néerlandais Boy et Danny van Poppel. (Belga)