Quatre Jours de Dunkerque: Philippe Gilbert et les ambitieux

De retour après deux ans d'absence à cause de la situation sanitaire, la 66e édition des Quatre Jours de Dunkerque, qui part de la cité maritime mardi, accueillera notamment Philippe Gilbert (Lotto Soudal), futur retraité toujours ambitieux.

Le Belge revient sur une épreuve dont il avait remporté une étape en... 2005. A 39 ans, il est une tête d'affiche plus médiatique que sportive mais il peut avoir son mot à dire dans cette course par étapes de six jours.

Comme de coutume, celle-ci se décidera au sommet du Mont Cassel, côte pavée où sera jugée l'arrivée de l'étape reine samedi, après sept tours d'un circuit de 14,6 km.

Un terrain de jeu où l'ancien lauréat de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres sera accompagné de son équipier Tim Wellens.

Deux fois vainqueur de l'Eneco Tour, course au profil similaire, il fait partie des favoris, en compagnie de Dimitri Clayes (Intermarché-Wanty), qui avait gagné les Quatre Jours en 2018, Benjamin Thomas (Cofidis), premier d’une étape en 2017, et Olivier Naesen (AG2R Citroën), qui avait terminé troisième de cette même édition.

En l'absence des Jumbo-Visma, qui avaient écrasé les débats lors de la dernière édition avec cinq victoires d'étape et un doublé au classement général, la course est cependant très ouverte.

Il n'est pas impossible d'imaginer des sprinteurs comme Arnaud De Lie (Lotto Soudal) ou Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) engranger les bonifications sur les étapes de plat et tenir dans les montées, scénario qui a déjà permis aux véloces Arnaud Démare et Bryan Coquard d'inscrire leur nom au palmarès.