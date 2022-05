Quatre Jours de Dunkerque - Philippe Gilbert remporte le classement final, la dernière étape pour Gerben Thijssen

(Belga) Philippe Gilbert (Lotto Soudal) a remporté la 66e édition des Quatre Jours de Dunkerque (2.Pro), qui s'est achevée dimanche par une étape de 182,9 km entre Ardres et Dunkerque. Cette 6e et dernière étape a été enlevée par un autre coureur belge, Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert), qui a devancé les Français Hugo Hofstetter (Arkea Samsic) et Lorenzo Manzin (TotalEnergies), pour décrocher à 23 ans sa première victoire chez les pros.

Philippe Gilbert affiche lui désormais 80 victoires au compteur, lui qui s'était adjugé la 3e étape jeudi, son premier succès depuis 2019. Le Liégeois de 39 ans, qui dispute sa dernière saison dans le peloton, s'était emparé du maillot rose de leader samedi au terme de la 5e étape. Il prenait le départ de la dernière étape avec quatre secondes d'avance sur Oliver Naesen et cinq sur Jake Stewart. Un écart qu'il a pu conserver, la dernière étape se jouant au sprint. Une échappée au long cours de huit coureurs, dont le Belge Gilles de Wilde (Sport Vlaanderen - Baloise), a faussé compagnie au peloton dès les premiers coups de pédale. De Wilde a été le dernier à être repris, au début du dernier tour de circuit local de 9 km. Malgré une tentative du Polonais Maciej Bodnar (TotalEnergies) à la flamme rouge, l'étape se réglait au sprint, Thijssen se montrant le plus rapide. Philippe Gilbert devient à 39 ans et 306 jours le vainqueur le plus âgé de l'étape nordiste, un statut que détenait jusque là l'Italien Roberto Petito, âgé de 35 ans et 95 jours lorsqu'il l'avait emporté en 2006. Gilbert succède au Néerlandais Mike Teunissen au palmarès de l'épreuve nordiste. Le Néerlandais l'avait emporté en 2019, la course ayant été annulée les deux années suivantes. (Belga)