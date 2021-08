Rafal Majka lors du Tour d'Espagne: "Je n'ai attendu personne"

(Belga) Rafal Majka (UAE Team Emirates) s'est adjugé en solitaire la 15e étape du Tour d'Espagne dimanche à El Barraco. Parti seul, le Polonais s'est imposé avec 1:27 d'avance sur le Néerlandais Steven Kruisjwijk (Jumbo-Visma) et 2:19 sur l'Australien Chris Hamilton (DSM), pour signer un second succès sur la Vuelta, quatre ans après le premier.

"C'est spécial", a déclaré Rafal Majka. "Parfois, vous essayez, et ce n'est pas facile de prendre l'échappée. Mais aujourd'hui, j'ai essayé du début à la fin, et je n'ai attendu personne. Je voulais gagner l'étape. Surtout, je voulais le faire pour mon père, qui est décédé, pour mes deux enfants, et pour la grande équipe qu'est UAE. Je suis tellement content. J'ai eu un mauvais début de saison, et ce n'était pas facile pour moi et pour ma famille". (Belga)