Record de l'heure - Filippo Ganna pulvérise le record de l'heure et bat même Chris Boardman

(Belga) Filippo Ganna a amélioré le record de l'heure de son ingénieur Dan Bingham sur le vélodrome de Granges, samedi en Suisse. L'Italien, double champion du monde du contre-la-montre, a parcouru la distance de 56,792 kilomètres en une heure, pulvérisant les 55,548 km réussis par Bingham le 19 août sur cette même piste.

Après un départ plutôt poussif, et des temps de passage en deçà de la marque de référence, le rouleur de Verbania, 26 ans, a progressivement augmenté la cadence, passant avec 11 secondes d'avance à la mi-course. Sur un cadre imprimé en 3D qui utilise le biomimétisme pour accroître ses performances aérodynamiques, Ganna a encore accéléré. "Top Ganna" est même parvenu à battre l'ancien record de Chris Boardman (56,375 km), effacé des tablettes après un changement de règlement sur le matériel. Référence des chronos ces dernières années, Ganna va égayer, avec ce record, une saison lors de laquelle il est passé à côté de ses objectifs. Seulement septième du contre-la-montre des Mondiaux en Australie, il a aussi été battu à l'Euro (3e) et sur les deux chronos du Tour de France. En août, dans une tentative essentiellement mise sur pied afin de récolter des informations en prévision de la tentative de Ganna, l'ingénieur de la performance d'INEOS Grenadiers Dan Bingham avait effacé des tablettes les 55,089 km courus par Victor Campenaerts à Aguascalientes en 2019, au Mexique. Campenaerts était alors le quatrième Belge à établir le record de l'heure après Oscar Van den Eynde en 1897, Ferdinand Bracke en 1967 et Eddy Merckx en 1972. Le 'Cannibale' avait aussi choisi le Mexique pour son record. Chez les dames, le record de l'heure appartient à la Néerlandaise Ellen van Dijk depuis le 23 mai, sur ce même vélodrome de Granges, avec une distance parcourue de 49,254 km. (Belga)