Remco Evenepoel dézingue le Sporting d'Anderlecht: "Ils m’ont brisé mentalement" (vidéo)

En octobre 2019, Remco Evenepoel était revenu à Anderlecht pour prodiguer quelques conseils à des jeunes joueurs, mais tout n'a apparemment pas été rose pour lui du côté de Neerpede.

Capitaine chez les Mauves dans toutes ses équipes jusqu'aux U17, il avait finalement choisi de faire carrière dans le cyclisme. Il est revenu sur ses dernières années passées au Sporting dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Alors que le jeune coureur belge faisait un tour de Bruxelles, il s'est arrêté devant le centre d’entraînement d'Anderlecht, et il semble qu'il n'ait pas gardé que des bons souvenirs.

"Voici un endroit qui s’appelle Neerpede. C’est ici que s’entraînent les jeunes du Sporting d’Anderlecht et qu’ils jouent leurs matches. J’ai passé 11 ans de ma vie ici et pour être honnête les dernières années étaient les plus difficiles. Ils m’ont brisé mentalement mais quand je repense à ça maintenant, je me rends compte que ça m’a rendu plus fort en tant que personne mais aussi dans tous les domaines. J’ai juste envie de dire merci d’avoir essayé de me briser mais je suis plus fier de porter ce maillot (ndlr: celui de son équipe actuelle Deceuninck-Quick Step)", a-t-il conclu.