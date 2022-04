Remco Evenepoel dompte la Doyenne et s'offre son premier Monument

(Belga) Parti à 29 kilomètres de l'arrivée, Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) a remporté la 108e édition de Liège-Bastogne-Liège pour s'offrir le premier Monument de sa carrière au bout des 257 km de course dimanche. Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert), 2e, et Wout van Aert (Jumbo-Visma), 3e, complètent un podium 100% belge.

À un peu plus de 50 kilomètres de l'arrivée, une chute massive réduisait fortement le peloton. Principale victime de cet incident, Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl) était contraint à l'abandon. Le champion du monde français a été évacué en ambulance. Il était conscient et souffrait du dos, selon France Télévisions. Le 'Wolfpack' jouait alors la carte de Remco Evenepoel qui plaçait une attaque tranchante dans la Côte de la Redoute, à 28 km de l'arrivée. Evenepoel rejoignait Bruno Armirail (Groupama-FDJ), dernier survivant de l'échappée, en tête. Dans la Côte de la Roche-aux-Faucons, dernière difficulté du jour, placée à 15 km de la ligne, Evenepoel se débarrassait d'Armiral dès les premiers mètres de la montée et filait seul vers la victoire sur le Quai des Ardennes à Liège pour remporter, à 22 ans, son premier Monument. (Belga)