Remco Evenepoel n'en revient pas: le coureur belge n'oubliera jamais son passage par la Grand-Place (vidéo)

Remco Evenepoel ne pensait pas vivre une après-midi aussi intense. Le coureur belge, d'abord honoré à Dilbeek pour son titre mondial et son sacre à la Vuelta, a ensuite eu droit à un fameux bain de foule sur la Grand-Place de Bruxelles.

Notre compatriote a été mis à l'honneur sur le balcon, devant des milliers de supporters venus lui faire une véritable ovation. "J'ai réalisé quand je suis monté sur le balcon. Je ne m'attendais pas à autant de monde", a raconté Evenepoel au micro de Nicolas Lowyck. "J'étais un peu gêné au début, mais je me suis lâché un peu à la fin. C'était chouette. Voir tant de gens sur la grand-place, c'était vraiment chouette. J'ai hâte de rouler mardi avec ce maillot. Aujourd'hui, je pense à la course de mardi, à mon mariage et à mes vacances", a-t-il poursuivi.

Tout était visiblement parfait !