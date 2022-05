Remco Evenepoel poursuit sa série et remporte la troisième étape du Tour de Norvège

Le Belge Remco Evenepoel (Quickstep) a remporté samedi au sprint sa troisième victoire d'étape dans le Tour de Norvège, dont il reste le leader à la veille de l'arrivée.



Au bout des 182 km, entre Flekkefjord et Sandnes, il a devancé le Norvégien Tobias Johannessen et l'Australien Lucas Plapp. La course a été marquée par la belle échappée du jeune Irlandais Ben Healy (21 ans), seul en tête pendant près de 50 km, malgré un fort vent de face. Le coureur de l'équipe EF Education-EasyPost, finalement cinquième, n'a été repris que quelques mètres avant l'arrivée au bout d'un suspense qui a animé la fin de l'étape.



Evenepoel, déjà vainqueur de la première et de la troisième étapes, devance au classement général Jay Vine de 56 sec et Lucas Plapp d'1 min 30 sec. Dimanche, la 6e et ultime étape sera une boucle de 145 km autour de Stavanger avec deux difficultés: la montée d'Undheim et le "Grisebakken".