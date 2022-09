Remco Evenepoel rejoint Merckx, Hinault et Binda

(Belga) Parmi tous ces exploits, Remco Evenepoel a égalé dimanche trois légendes du cyclisme en s'emparant du maillot arc-en-ciel de champion du monde de cyclisme sur route à Wollongong.

Le Brabançon flamand est la 4e coureur de l'histoire à avoir remporté au cours de la même année un Monument (un des cinq plus grandes classiques), un grand Tour et le championnat du monde. Evenepoel, 22 ans, a gagné en 2022 Liège-Bastogne-Liège, la Vuelta avant sa victoire ce dimanche en Australie. Un autre Belge, Eddy Merckx avait signé cette performance en 1971. L'année de ses 26 ans, il s'impose à Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège puis au Tour de Lombardie, gagne son 3e Tour de France consécutif et sa 2e course à l'arc-en-ciel à Mendrisio en Suisse. Le premier à avoir signé cet exploit rare fut l'Italien Alfredo Binda au temps glorieux des forçats de la route en 1927. Il fête cette année-là ses 25 ans et gagne dans l'ordre le Giro, le Mondial au Nürburgring, en Allemagne, et le Tour de Lombardie. Le dernier à avoir réussi pareille performance est le Français Bernard Hinault en 1980. Il a 26 ans et s'impose dans un Liège-Bastogne-Liège d'anthologie, dans le Giro avant de devenir champion du monde à Sallanches, en France. (Belga)