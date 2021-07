Remco Evenepoel s'est envolé vers Tokyo avec des ambitions de médailles: "Que ce soit moi ou Wout, ça n'a pas d'importance"

Cinq athlètes belges, parmi lesquels Remco Evenepoel, se sont envolés en direction de Tokyo samedi soir vers 21h. Le cycliste de Deceuninck - Quick-Step débarquera aux Jeux Olympiques avec de saines ambitions: "Avec cette équipe, nous pouvons y aller deux fois pour une médaille", croit le jeune prodige.



A Tokyo, Remco Evenepoel sera le leader de l'équipe, au même titre que Wout Van Aert. Il y a d'énormes espoirs placés en eux parce qu'il y a des ambitions tant sur le contre-la-montre que sur la course en ligne. "Que ce soit moi ou Wout, ça n'a pas d'importance pour la Belgique. Nous allons tout donner et espérer que, comme à Rio, nous parviendrons à réaliser la course parfaite. Le fait que nous ayons Greg avec nous est parfait, car il pourra nous partager son expérience", explique-t-il.

Il s'agira des premiers Jeux pour le jeune coureur. Qui sait, il reviendra peut-être directement avec une médaille autour du cou. Et il sait déjà laquelle il préférerait y accrocher. "Je pense que toutes les deux sont uniques. Mais si je pouvais choisir: la course en ligne", confirme le principal intéressé. "Lorsque l'on regarde Greg, tous les jours il roule avec un casque doré. C'est quelque chose d'encore plus spécial."

Après sa lourde chute encourue au Tour de Lombardie en août 2020, Evenepoel est très content d'être parfaitement remis pour les Jeux. Selon lui, sa forme est bonne. "Après le stage en haute altitude à Livigno, je me suis encore amélioré de quelques pourcents. Et c'est très bon, car au Giro j'ai remarqué qu'il me restait du boulot. Aux championnats de Belgique, je me sentais encore grandir, mais avec ce stage, j'ai trouvé les derniers pourcentages qu'il me fallait pour être au top pour les Jeux. J'ai vraiment tout fait pour ça", affirme un Evenepoel motivé.

Les quatre autres athlètes qui embarqueront dans l'avion avec Evenepoel sont les taekwondokas Jaouad Achab et Si Mohamed Ketbi, le perchiste Ben Broeders et l'haltérophile Nina Sterckx. L'entraineur de l'équipe cycliste, Sven Vanthourenhout sera également du voyage.