Rigoberto Uran abandonne avant le départ de la 2e étape du Tour de Romandie

(Belga) Rigoberto Uran ne prendra pas le départ de la 2e étape du Tour de Romandie (WorldTour) prévue jeudi sur 168,2 km autour d'Échallens. Le Colombien souffre d'une blessure à l'épaule après une chute lors de la première étape mercredi, a confirmé jeudi son équipe EF Education-EasyPost.

Uran, 35 ans, était tombé dans les derniers kilomètres de la première étape remportée mercredi par Dylan Teuns (Bahrain Victorious). "Il passera des examens complémentaires pour déterminer la gravité de sa blessure", a écrit EF Education-EasyPost sur Twitter. Le Colombien avait déjà été impliqué dans la lourde chute à Liège-Bastogne-Liège et avait dû abandonner. EF Education-EasyPost ne compte plus que quatre coureurs en course en Romandie avec l'Irlandais Ben Healy, l'Allemand Georg Steinhauser et les Américains Neilson Powless et Sean Quinn. (Belga)