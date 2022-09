Rigoberto Uran: "C'est un objectif que je poursuivais depuis de nombreuses années"

(Belga) Rigoberto Uran n'aligne pas les succès, mais il a réalisé une bonne performance lors de la 17e étape du Tour d'Espagne, mercredi. Déjà vainqueur d'étapes du Tour d'Italie en 2013 et 2014 et au Tour de France en 2017, le Colombien a donc réussi le même exploit dans la Vuelta. "C'est un objectif que je poursuivais depuis de nombreuses années", a reconnu le coureur EF Education.

"Ce mercredi est un jour spécial pour moi", a ajouté Uran."En tant que spécialiste des courses de trois semaines, cela me donne beaucoup de bonheur. C'est toujours très agréable de gagner une étape et certainement dans la Vuelta. Cela faisait longtemps que j'essayais et cela a finalement marché. Cette victoire me rend vraiment heureux. Merci à l'équipe, à ma famille et moi-même, car je suis le premier à croire en moi." Le Colombien a placé son attaque à 300 m de la ligne. "Je savais que c'était à cet endroit-là que je devais foncer. C'est super pour ma carrière et aussi pour mon pays. Parfois, les résultats semblent inatteignables, mais l'important est de se lever chaque jour, avec une bonne attitude et essayer de ne jamais perdre espoir. C'est une preuve supplémentaire qu'il faut continuer à se battre, qu'il faut avoir un état d'esprit positif et ne jamais abandonner", a conclu Uran. (Belga)