Sa personnalité, la comparaison avec Eddy Merckx, ses 20 ans: Remco Evenepoel décrypté par... Remco Evenepoel (vidéo)

Remco Evenepoel va vivre une année 2020 très animée. Le coureur de la formation Quick-Step espère décrocher quelques résultats probants. Mais qui est vraiment le coureur belge ?

Pour analyser Remco Evenepoel, le plus simple est de faire appel... à Remco Evenepoel. Le coureur Quick-Step s'est prêté au jeu de l'autocritique pour RTL Info. L'occasion d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement de ce grand espoir, qui portera les couleurs belges aux prochains Jeux Olympiques.

Sur ce qu'il souhaite pour ses 20 ans. "Quelques médailles, ce serait pas mal. Plus sérieusement, juste beaucoup de plaisir, la santé et pas trop de chutes, c’est le plus important. Je veux juste prendre du plaisir et rester la meilleure équipe du monde".

Sur sa personnalité. "Je suis quelqu’un qui déborde d’énergie. Par exemple, aujourd’hui, on avait une journée de repos, mais j’ai quand même roulé 1h30 parce que je déteste ne rien faire , ce n’est pas moi. Etre occupé avec des petites choses, ça, c’est moi".

Sur les comparaisons avec Eddy Merckx. "Je n’écoute pas ces comparaisons. C’est beau, mais ce n’est pas ce que je veux. Je reste moi-même et ce que les gens disent, je ne l’écoute pas trop".

Reste maintenant à démontrer ses qualités sur les différentes courses ajoutées à son calendrier !