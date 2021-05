La saison n'en est qu'à ses débuts que les contours de la suivante se dessinent déjà. L'Irlandais Sam Bennett ne sera ainsi pas conservé par Deceuninck-Quick Step, a annoncé aux médias le patron de la Wolfpack, Patrick Lefevere au départ de la deuxième étape du Tour d'Italie dimanche.

Sam Bennett, 30 ans, avait rejoint l'équipe belge l'an dernier. Il a remporté 14 victoires pour Deceuninck-Quick Step, sept l'an dernier, dont deux étapes du Tour de France où il a porté le maillot jaune, et sept déjà cette saison: deux au Tour des Emirats Arabes Unis, deux à Paris Nice et deux au Tour de l'Algarve et à la Classique Bruges La Panne.

Le sprinteur irlandais roulait auparavant pour Bora-hansgrohe, il ne serait pas conservé pour des raisons financières. "Il ne veut pas partir, mais je n'ai pas autant d'argent que certains autres", a lâché Patrick Lefevere. "S'il ne s'agit que d'une question d'agent, ça il faut le demander à son agent. Le fait que ce genre de coureurs partent, fait partie de la vie. En tant que pros, ils doivent gagner le plus d'argent possible. Mais regardez les sprinteurs qui nous ont quittés. Certains reviennent chez nous à pied". (Belga)