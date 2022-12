Sander Armée met un terme à sa carrière de cycliste professionnel

(Belga) Sander Armée, 37 ans, met un terme à sa carrière de cycliste professionnel. Le coureur, qui évoluait chez Cofidis, l'a annoncé samedi sur les réseaux sociaux.

"Dernier jour comme cycliste professionnel", a écrit Armée sur Instagram. "A partir de janvier, ma carrière sera un peu différente." "Pendant toutes ces années, c'était incroyable de rencontrer toutes ces nouvelles personnes et cultures et de se faire des amis pour la vie", a ajouté le coureur. Armée a débuté sa carrière professionnelle en 2010 au sein de l'équipe Topsport Vlaanderen-Mercator, devenue ensuite Topsport Vlaanderen-Baloise. Entre 2014 et 2020, il a évolué au sein de l'équipe Lotto (appelée Lotto Belisol puis Lotto Soudal). Il a ensuite roulé pour Qhubeka ASSOS en 2021 et Cofidis en 2022. Armée compte deux victoires à son palmarès: une étape du Tour d'Espagne 2017 à Santo Toribio de Liébana et une étape du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine en 2020. Il a participé à dix Grands Tours: quatre fois au Giro et six fois à la Vuelta. (Belga)