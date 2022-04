Sept parcours permanents VTT en Wallonie d'ici l'été

(Belga) La ministre wallonne en charge du Tourisme, Valérie De Bue, inaugure samedi les Trails centers VTT des communes d'Aywaille, en province de Liège, et de Bouillon, en province de Luxembourg, annonce son cabinet. Il s'agit de parcours permanents VTT "spécialement conçus pour les vététistes qui aiment la descente et les passages plus techniques". Un balisage spécifique et un code couleur adapté à chaque niveau de difficulté ont été posés.

D'ici l'été 2022, quatre autres trails centers VTT verront le jour en Wallonie dans les communes d'Ottignies (Bois des rêves), Malmedy, Chaudfontaine et Amay. Ceux-ci viendront s'ajouter aux Trails centers VTT de Spa, Aywaille et Bouillon. L'idée derrière ces créations est d'augmenter l'attrait touristique de la Wallonie --région qui compte 200.000 adeptes de ce sport-- auprès des amateurs de VTT venant d'autres régions ou pays. "La création de trails centers VTT est une première en Belgique", affirme Valérie De Bue. La Wallonie veut "se placer au niveau européen sur la carte des meilleures destinations VTT. Les paysages wallons offrent de nombreux atouts pour la pratique du sport en extérieur. Le tourisme sportif est une opportunité à ne pas manquer. D'autres circuits seront bientôt créés notamment pour les adeptes de trails ou de cyclisme sur routes". La création de ces parcours est le fruit d'une année de travail collaboratif entre les propriétaires des terrains, la DNF (Département Nature et Forêt), les acteurs touristiques locaux et les vététistes, précisent les services de la ministre De Bue. Leur existence devrait améliorer les relations entre les différents usagers de la forêt et permettre de mieux protéger les espaces naturels, estime-t-on. (Belga)