Serge Pauwels rejoint la fédération belge de cyclisme à partir du 1er janvier

(Belga) Serge Pauwels, qui a mis un terme à sa carrière de coureur en octobre dernier, rejoint la fédération belge de cyclisme (Belgian Cycling), où il sera "Development Coach" à partir du 1er janvier, a-t-elle indiqué jeudi.

Serge Pauwels, 37 ans, va assister les coachs fédéraux sur les épreuves masculines et féminines. Il assurera aussi "le suivi et la gestion des projets de côte et du contre-la-montre". "Ses expériences récentes au sein du cyclisme professionnel sont un atout pour le fonctionnement de la fédération vis-à-vis des coachs et des coureurs. L'élargissement du staff sportif n'a pas comme seul but de marquer dans les compétitions pour élites, mais aussi de faire le lien avec les ailes régionales et d'offrir une trajet de long terme aux coureurs talentueux", déclare Frederik Broché , directeur technique de la fédération. Serge Pauwels, professionnel pendant 15 ans, a participé à treize grands tours et remporté une victoire d'étape dans le Tour d'Italie en 2009. En 2015, il a terminé à la 13e place et premier Belge du classement final du Tour de France. En 2017, le natif de Lierre a remporté ses deux autres succès professionnels en s'imposant dans une étape et au classement final du Tour du Yorkshire. Belgian Cycling a également annoncé jeudi qu'Arne Wallays venait renforcer l'équipe des scientifiques de la motricité. "À partir de 2021, Arne Wallays complètera l'équipe existante de fonctionnement de sport de haut niveau, en qualité de scientifique de la motricité. Le but est d'assumer la coordination d'entraînement et de faire le suivi des athlètes appartenant au noyau et de leur encadrement", précise la fédération dans son communiqué. Sven Vanthourenhout a succédé le mois dernier à Rik Verbrugghe comme coach national des élites et espoirs. (Belga)