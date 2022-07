Sibiu Tour - L'Italien Filippo Fiorelli remporte la première étape et s'empare du maillot jaune

(Belga) L'Italien Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) a fait coup double lors de la 1re étape du Sibiu Tour (2.1) en s'imposant au sprint devant ses compatriotes Nicolas Dalla Valle (Giotti Victoria - Savini Due) et Andrea Piccolo (Drone Hopper - Androni Giocattoli) à Sibiu après 206,9 km au départ de Brezoi. Fiorelli

Fiorelli, 24e du prologue samedi, a dépossédé le Néerlandais Tom Van Dijke (Jumbo-Visma) du maillot jaune de leader pour une seconde à la faveur de son premier succès chez les professionnels. Lundi, la 2e étape entre Sibiu et le lac Bâlea devrait s'avérer décisive pour le général, la victoire se jouant, après 179 km de course, au sommet d'une montée de 22,5 km à 6,1 pour-cent de déclivité moyenne. Le Sibiu Tour, remporté par l'Italien Giovanni Aleotti en 2021, et par Egan Bernal en 2017, durera jusque mardi. Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) et l'équipe Lotto Soudal, sans Steff Cras positif au Covid-19 mais avec Harm Vanhoucke, sont notamment présents.