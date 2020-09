Simon Yates s'adjuge le Tirreno-Adriatico avec le Giro en ligne de mire

Le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott) s'est adjugé lundi la 55e édition du Tirreno-Adriatico à l'issue de la 8e et dernière étape, un contre-la-montre de 10 km remporté par l'Italien Filippo Ganna (Ineos). Au classement général de l'épreuve, Yates, qui s'était emparé du maillot bleu de leader après la 5e étape, devance son compatriote Geraint Thomas (Ineos) de 17 secondes et le Polonais Rafal Majka (Bora) de 29 secondes.

Il est le premier Britannique à s'imposer dans l'épreuve. Il succède au palmarès de la course au Slovène Primoz Roglic, actuel leader du Tour de France. Grâce à un bon chrono, Simon Yates (Mitchelton-Scott) s'est assuré la victoire finale. Vainqueur de la Vuelta en 2018, Yates va à présent tenter de jouer les premiers rôles au Giro.

"J'étais très nerveux avant de commencer ce contre-la-montre individuel", a confié Yates. "Je m'étais imposé à moi-même de récompenser par une victoire finale mes équipiers pour le travail acharné qu'ils ont effectué pour me placer dans les meilleures conditions à chaque étape", a raconté le Britannique. "Je ne pouvais pas échouer et me suis mis ainsi une grosse pression sur les épaules. Aujourd'hui j'ai réussi à accomplir un solide chrono. Je ne voulais pas revivre ce que j'ai vécu au Tour de Romandie 2017, lorsque le classement final m'a filé sous le nez après le contre-al-montre final. Heureusement, cela s'est passé autrement aujourd'hui."

Le Tour d'Italie figure à présent dans le viseur du Britannique. "A nouveau un rendez-vous très important. Il reste encore un peu de temps avant de commencer. Je veux donc encore profiter de cette victoire finale."