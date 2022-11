Six Jours de Gand - Lindsay De Vylder en Robbe Ghys en tête au terme de la deuxième soirée

(Belga) Lindsay De Vylder et Robbe Ghys sont en tête après la deuxième soirée de la 81e édition des Six Jours de Gand, qui ont débuté mardi au 't Kuipke. Le duo belge a récolté 128 points. Le tandem belgo-néerlandais formé par Fabio Van Den Bossche et Yoeri Havik compte lui 123 points.

Suivent les Néerlandais Vincent Hoppezak et Philip Heijnen avec 110 points, le Belge Jules Hesters avec l'Allemand Tim Torn Teutenberg (95 points), les Belges Iljo Keisse et Jasper De Buyst (63 points) et les champions d'Europe allemands par équipe Roger Kluge avec Theo Reinhardt (34 points). Le reste du peloton suit déjà sur deux tours ou plus. (Belga)